Чем раньше выявить заболевание, тем легче с ним бороться – медики

Главный врач Камчатского противотуберкулезного диспансера Андрей Громов рассказал о туберкулезе и способах его профилактики.

«Туберкулез – это социально-значимое инфекционное заболевание, которым болеют люди разного возраста, пола и сословия, и благополучные граждане, и неблагополучные. Заражение происходит при разговоре с больным человеком, при кашле, чихании, а также через вдыхание зараженной пыли или употреблении инфицированных продуктов», – сказано в сообщении.

Возбудителем туберкулеза является микобактерия туберкулеза, которую называют палочкой Коха. Она чрезвычайно устойчива во внешней среде и долго сохраняет свои патогенные свойства в пыли, продуктах.

«Известно, что чем раньше мы выявляем заболевание, тем легче с ним бороться. Туберкулез является той инфекцией, которая долго себя ничем клинически не проявляет и основным методом выявления остается ежегодное профилактическое флюорографическое обследование органов грудной клетки», – рассказал главврач.

Ежегодно у жителей Камчатки выявляется около 140 случаев заболевания туберкулезом, из них более 70 случаев – в ходе профилактических медицинских осмотров.

«Сегодня все камчатские поликлиники оснащены цифровыми рентген-установками с низкой лучевой нагрузкой. При этом флюорография выявляет не только туберкулез, но также заболевания органов сердечно-сосудистой системы, органов средостения, а также опухолевидные и инфекционные болезни легких», – отметил Громов.

В противотуберкулезном диспансере советуют жителям Камчатки внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить медосмотры, а при слабости, длительном сухом кашле и субфебрильной температуре обращаться к врачу – это позволит избежать тяжелых форм туберкулеза.