На улице Горького в Петропавловске началось обустройство спортивной и детской площадок

В краевой столице на улице Горького ведётся установка малых архитектурных форм на детской игровой площадке. Спортивная площадка по соседству тоже приобретает новый вид: там уже появилась часть ограждения и несколько турников.

«По проекту «Город для жизни» на данном объекте мы возводим детскую и спортивную площадки. На детской практически завершён монтаж оборудования. В ближайшие дни ждём поставку оставшихся форм. На спортивной — монтируем ограждение, на днях планируем установить воркаут комплекс и тренажёры. На обоих площадках будет уложено специальное резиновое покрытие», — рассказал подрядчик, генеральный директор ООО «Профхолдинг» Павел Амбросов.

Ход работ со стороны общественности контролирует руководитель образовательно-развлекательного проекта «Бархатята» Иван Бархатов.

«Сегодня с утра съездил, посмотрел площадки. Часто за красивыми словами дел не происходит. В данном случае процесс идёт, видны результаты. Судя по тому, что было в проекте, и что мы видим сейчас, объект должны сдать вовремя. С огромным удовольствием протестируем это место, как только оно будет готово, — сказал общественник. — Замечательно и то, что спортивная площадка соседствует с детской. Это своего рода пример для малышей: здесь они пока будут лазить по своим небольшим турникам, а рядом старшие ребята будут заниматься более серьёзным спортом».

Жители близлежащих домов тоже с нетерпением ждут открытия площадок, детей особенно привлекает новый яркий игровой комплекс.

«Отрадно, что в городе появляются новые объекты такого назначения: для детей, для спорта. Видно, что идёт развитие. Недавно видел площадку “Кораблик”, там довольно большой комплекс начали строить. Конечно, такие объекты нужны, тем более в таком качестве. Если сравнить с тем, что было в советские годы, девяностые, нулевые, то сейчас и детям будет интересно, и прослужат площадки долгое время, — сказал горожанин Виталий Лазо. — Буквально пять минут назад с дочерью, — ей 6 лет, — проходили мимо небольшой детской площадки, она её не заинтересовала, а вот эта площадка привлекла её внимание. Будем ждать, когда откроется».

«До этого здесь стояли два больших барака. Снесли их, по-моему, в 1998 году. После этого здесь постоянно бардак был: зимой куча снега, потому что всё сюда свозилось, постоянно лужи. Поэтому то, что здесь сделали детскую площадку — это вообще великолепно. В принципе, в нашем районе только в соседнем дворе есть маленькая площадка. Детей в этих домах живёт сейчас много, поэтому, конечно, хорошо, что такое место для них появилось», — поделилась жительница города Галина Бижбармакова.

Добавим, площадки на ул. Горького, 2, должны быть сданы до 10 сентября. Строительство ведётся в рамках проекта «Город для жизни», запущенного по инициативе главы региона Владимира Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского.