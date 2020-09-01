Петропавловск-Камчатский готовится отметить 280-летие

Состоялось заседание 31-й очередной сессии городской думы краевой столицы. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов, в том числе были приняты уточнения в городской бюджет.

Заместитель главы администрации ПКГО Ольга Чубкова пояснила, что, согласно принятым поправкам, бюджет города будет увеличен на 913,3 млн рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 825,7 млн. Эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусом в школах и детских садах, поддержку предпринимательства, а также благоустройство города и ремонт дорог.

«Более 160 млн рублей направят на реализацию мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: проведение еженедельной дезинфекции, закупку средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, приобретение и установку рециркуляторов воздуха, а также тепловизоров для образовательных учреждений», – рассказала Ольга Чубкова.

Более 155 млн рублей направят на содержание автомобильных дорог и софинансирование государственных программ края. Более 18 млн рублей запланировано израсходовать на сбор и утилизацию отработанных автомобильных шин.

Кроме того, более 639 млн рублей направят на капитальный и текущий ремонт городских дорог, еще 240 млн рублей выделят на восстановление, обустройство и ремонт детских площадок Петропавловска, а также на благоустройство мест массового отдыха горожан.

Председатель гордумы Галина Монахова отметила, что дополнительные средства, выделенные Петропавловску из бюджета края, большей частью будут направлены на подготовку города к празднованию юбилея. «Эти средства пойдут на благоустройство города, приведение в порядок улиц и дворов. Город готовится к празднованию 280-летия со дня образования, и мы должны сделать все, чтобы Петропавловск достойно встретил юбилей», – сказала Галина Монахова.

Почетные граждане – 2020

Депутаты гордумы на сессии утвердили две кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского». В 2020 году почетного звания будут удостоены два бывших градоначальника Петропавловска – Александр Дудников и Владислав Скворцов (посмертно). С ходатайством о присвоении почетного звания Александру Дудникову выступил трудовой коллектив АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». О присвоении почетного звания Владиславу Скворцову ходатайствовал союз гражданских и предпринимательских инициатив Камчатского края «Гарантия справедливости».

Напомним, лицам, удостоенным этого высокого звания, в день посвящения в почетные граждане кроме удостоверения и свидетельства почетного гражданина будет вручена сувенирная медаль и нагрудный знак «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского».

Также в юбилейный год в краевой столице увековечат память сразу двух известных деятелей – писателя, издателя, педагога и публициста Евгения Гропянова и бывшего мэра города Владислава Скворцова.

«Установка мемориальной доски Евгению Гропянову планируется в этом году, ведь это 10-я годовщина со дня его смерти. Памятная табличка с изображением писателя появится на фасаде дома 4 на ул. Советской, где находится Школа юных литературных дарований. Там много лет работал Евгений Валерианович, – рассказала Галина Монахова. – Мемориальную табличку с именем Владислава Васильевича Скворцова установят на стене здания администрации города – на ул. Ленинской, 14, где он проработал в должности градоначальника 7 лет».

Знак «За заслуги перед городом» – троим жителям Петропавловска

На сессии депутаты единогласно утвердили кандидатуры для вручения почетного знака «За заслуги перед городом». 17 октября в торжественной обстановке почетный знак и денежная премия будут вручены художественному руководителю хора «Кредо», заслуженному работнику культуры РФ Наталье Владимировне Козновой; директору лицея № 46 Тамаре Ивановне Углицких и заместителю директора МУП «Спецдорремстрой» Анатолию Борисовичу Наумову.

Галина Монахова напомнила, что в этом году, благодаря принятым поправкам в соответствующее решение думы, количество кандидатов, представленных к награждению почетным знаком увеличилось. «Думаю, что число горожан, представленных к этой награде, будет непременно увеличиваться, так как в Петропавловске-Камчатском живет и трудится немало людей, достойных этой почетной награды, признательности земляков».

Добавим, почетный знак «За заслуги перед городом» был учрежден в 2009 году. Удостоенным знака гражданам и организациям вручается единовременное денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.