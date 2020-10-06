Как превратить Петропавловск в настоящий город-сад?

Научное сообщество, экологи бьют тревогу – в краевой столице идет атака на зеленые насаждения, и тут и там рубят деревья, нещадно косят траву, рекультивация либо отсутствует вовсе, либо настолько незначительна и безграмотна, что не может компенсировать убытки. Часто по городу носит пыль – показатель недостатка зелени.

Нам срочно нужно что-то менять! На встрече общественного экологического совета при губернаторе профессор, доктор биологических наук, известный орнитолог Евгений Лобков озвучил идею создания концепции экологии Петропавловск-Камчатского городского округа. Консолидация ученых, экологов, хозяйственников, экономистов поможет обозначить фундаментальные вещи, объяснить гражданам, властям, инвесторам, где можно рубить, косить или строить, а где только сохранять. Понять, в каком состоянии городские озера, хватает ли людям деревьев в городе для здоровья.

Губернатор Владимир Солодов считает природу главной ценностью и богатством нашего края, мечтает показать ее миллионам туристов, видит наш регион передовиком в экологии, новым Сингапуром. На Камчатке не понаслышке знают о маленькой стране, совершившей экономическое чудо, рождение которого своими глазами наблюдали камчатские рыбаки, останавливаясь здесь на ремонт. Путем крутых реформ, жесточайших штрафов и чередой казней коррупционеров вершилось волшебство. Избавление от мусора, массированное озеленение и борьба с автомобилизацией сделали свое дело – страна превратилась в цветущий сад будущего. Здесь нет жевательных резинок, о выброшенном на землю окурке или плевке мимо урны тут же узнает полиция (повсюду камеры) и оштрафует так, что мама не горюй. Это здорово. Правда, в Сингапуре (по оценкам политологов) живет самый большой процент несчастных людей. Видимо, поэтому Владимир Викторович заранее придумал министерство счастья.

Критикуешь? Предлагай!

А пока Петропавловск-Камчатский только начинает путь к гордому званию город-сад. О проблемах озеленения и их решении мы говорим с Мариной Лысенко, активным гражданином Петропавловска в третьем поколении, членом регионального штаба ОНФ, в прошлом учителем химии и биологии, внучкой настоящей травницы. Ее девиз: «Критикуешь? Предлагай!».

Озеленять придомовой участок Марина Юрьевна начала лет шесть назад.

«Сидела во дворе бабушка-соседка на детской лесенке. Она забралась повыше, поближе к солнцу. А вокруг пучка (борщевик Сосновского) стоит двухметровой стеной. Напомнила она мне мою бабулю. Сердце защемило от жалости, – рассказывает Марина Юрьевна. – Что ж она в этой пучке сидит, а не в цветах? И пошла я на сорняки войной, вооружившись «Торнадо».

Оказалось, цветник – это непросто, потребовались финансы, крепкие руки, сговорчивые соседи. Последние даже страшнее пучки будут – то и дело норовили на посадках примостить любимый автомобиль. Однажды соорудить заборчик предложили подростки, притащили из ближайшего леса сухие ветки, получилось стильно. Со временем Марина Юрьевна научилась взращивать не только цветочки, но и помощников из местных ребятишек. За нехитрые поручения сама срезала им цветы. Удалось приручить и местных маргиналов, которые, пошатываясь, стремились нарвать букет любимым собутыльницам.

«Однажды сама дала цветов пьянчужке, чем удивила и сделала его самым ярым защитником своего цветника, – смеется Марина Лысенко. – Главное – ничего не навязывать. Тогда будет интерес и помощь».

Единомышленники всегда найдут друг друга. Года три назад на базе сайта «ЖКХ в порядке» был создан каталог городских цветников, What’sapp-группа «Цветущий дворик», объединив более сотни любительниц придомовой красоты. Участницы обмениваются опытом, дают советы, вдохновляют друг друга. Именно здесь родилось понятие «цветочкотерапия». А еще пришло осознание: придомовая территория – не наша дача. К цветнику надо относиться философски, ведь собак, детей, ответственных косарей и хулиганов изменить трудно. Но можно посадить растения, устойчивые к вытаптыванию, кошению и поломке ветвей.

Будет город-сад

Когда хочется больше свежего воздуха и пения птиц, нужно…? Вспоминаем природоведение за 5-й класс. Правильно, создать ярусы растительных сообществ – деревья, кустарники, трава (цветы). Простой рецепт – рябина, рябина древовидная и клевер.

Какие деревья мы видим в городе? Визитную карточку камчатской столицы березу каменную, или Эрмана, которая может расти даже на камнях. Ели растут плохо, но их упорно сажают. Ива (тальник) сделает все сама – распределится вдоль берегов (что и произошло за 30 лет на Култучном озере), создаст микросистему водоотведения, укрепит берег, накормит первых шмелей. Тот, кто считает ее невзрачной, просто не умеет видеть красоту в простых привычных вещах, забывает о пользе деревца.

Как природные насосы работают и тополя. Они прибыли на полуостров в 1970-х годах. Но не за длинным рублем. Специалисты рекомендовали этого универсального солдата (не болеет, устойчив к плохой экологии) для быстрого озеленения. Любопытно, приехали только мужские особи (которые не дают пух). Но обмануть природу не удалось. Через какое-то время часть тополей… сменила пол. И пух в городе все же появился.

На вооружение стоит взять декоративные яблони, это любимицы Северной столицы. Они не боятся пронизывающего ветра, радуют глаз цветением, а осенью их горькими яблочками лакомятся птицы. Цветение сакуры напоминают дикие разновидности вишни, которые могли бы украсить камчатские аллеи и парки. Подойдет и канадский клен с резными листочками.

Важен средний защитный ярус – кустарники. Например, дикая сирень с крупным листом. Она не боится сугробов, вырастает до 3 м, уже на второй год начинает цвести. Шиповник (или роза морщинистая) создает прекрасные изгороди, он неприхотливый, живучий. Стойко переносят пыль, дым, загазованность калины – красная и черная. Сажать живой щит можно вдоль городских улиц, заполненных автомобилями. Нежная и буйная спирея могла бы раскрасить Камчатку яркими красками, половина ее видов легко приживается у нас. Хороша рядом с сиренью. Солнечная форзиция начинает цвести рано. Вот кто способен до неузнаваемости преобразить серость камчатской весны. Она украшает большинство скверов, частных садов и улиц городов европейских стран.

– Не понимаю, почему наши питомники не обращают внимание на эти красивые кустарники, – сокрушается Марина Лысенко. – Можно закупить по несколько растений и успешно размножать.

Не стоит забывать про хвойные. Для второго яруса отлично подходит горная сосна. Она неприхотливая, симпатичная и переносит городскую загазованность. А вот кедрачу в городе не место. Обратись хозяева этнодеревни за консультацией к Марине Юрьевне, она посоветовала бы вместо мученика-кедрача посадить молодняк камчатской березки.

Кто здесь главный?

Камчатские березы – особая, трепетная тема. Редчайший вид, эндемик – не встретишь больше нигде на планете. Большая удача, что на Никольской сопке шумят листвой свидетели героической обороны Петропавловска-Камчатского 1854 года. 130 уникальных берез принесли в жертву парку. На встрече экосовета при губернаторе градоначальник Константин Брызгин озвучил три меры по охране памятника природы: покосы, санитарная рубка и сбор мусора. Но охрана ли это?

Для санрубки годятся только больные, сухие деревья, остальные надо лечить – аккуратно срезать больные ветки, закрыть рану варом, защитив от вредителей. А уж косить на Никольской сопке, уверена Марина Лысенко, – это как поджигать старинные церкви. Так снимают природную подушку, оголяют корни уникальных берез, растущих на склонах скал. Покосы увеличивают воздействие талых вод, эрозию. «Красотой» власти оправдывают поэтапное уничтожение 200-летних очевидцев исторических событий. Да с них семечки собирать надо и выращивать в питомнике!

Идеальный газон и Кo

«А можно вообще не косить?» – спросите вы. Да! Существует идеальный газон. Неприхотливый многолетник, который не вырастает выше 10 см. Устойчивый к вытаптыванию (выдержит даже городские массовые гуляния) и возрождению даже после триммера самого усердного косаря этого города – клевер. Когда-то им был усеян весь центр Петропавловска. Медовым ароматом наслаждались люди, нектаром – краснокнижные шмели. Малыш прекрасно держит склон, поглощает лужи (поливать не надо), делает землю плодородной, не образует пыли и, внимание, не требует вложений. Посеял и забыл. Однотонный ковер дает также нарядная ясколка и пестрые очитки.

На что же тогда городу тратить деньги? Сейчас расскажем! Можно покупать цветы и разращивать их в питомниках (вот и новые рабочие места появятся). В советские годы был Зеленстрой, верный спутник любого строительства. С тех пор сложилась традиция высаживать петуньи, бархатцы, настурции, иногда цинии. Но селекционеры не дремлют.

– Моя мечта, – рассказывает Марина Юрьевна, – непрерывное цветение и разнообразие клумбы, альпийской горки и рабатки (знатоки, что это?). Сходит снег, первыми выглядывают крокусы или сцилла голубо-розовая, клевер (пока цветет – не косим, думаем о шмелях), позже всходят мускари. Вот и конец мая – время нарциссов, ботанических и пионовидных тюльпанов (такие не нужно выкапывать и варварски выбрасывать, как принято у нас). Отцвели? Поднимаются хосты. Добавляйте бузульник, флоксы, хризантемы. К заморозкам планируем выход косаря – срезать жухлые листья.

Не забываем про откосы. Оживляем их виолой рогатой, анютиными глазками, незабудками, маками-самосейками, примулами. Важно не собирать скошенную траву – это приводит к уничтожению плодородного слоя, деградации почвы.

Районы города, страдающие дефицитом озеленения, спасут вазоны с деревьями и кустарниками с закрытой корневой системой – можжевельник, туя, горная сосна, способная прожить в вазоне до 30 лет. А цветы? Гораздо лучше привычной петуньи в вазонах чувствуют себя ампельные морозостойкие виолы, герани, калибрахоа (это красивый цветок, а не ругательное слово). Ароматный флокс шиловидный начинает цвести уже в конце мая, алиссум радует глаз до самого снега.

Кадры решают все

Знаем, голова уже закружилась от фантазий. А под силу такое Петропавловску, где слово «благоустройство» ассоциируется лишь с бетоном, скамейками, рубкой деревьев и хилыми прутиками озеленения? Да, если создать новую систему. И начать с кадров, ведь они решают все. Отправить будущих специалистов учиться на Северо-Запад страны, скажем, в Санкт-Петербург. Там умеют выращивать растения для Севера. Есть и дистанционные курсы, и сельхозтехникум в Сосновке. Кстати, кто, как не преподаватели техникума могли бы помочь городу с озеленением уже сейчас! Следующий шаг – закупка посадочного материала (семян, луковиц, корневищ). Создание тепличного хозяйства, несправедливо утраченного на полуострове. Развитие питомников в близких Петропавловску климатических условиях для разращивания растений.

– Меньше запретов, грамотный подбор растений и чистый воздух – составляющие здоровой экологии города, – уверена Марина Лысенко. – А яркие краски спасут нас от вселенской депрессии!

Дарья КОЖЕМЯКА