Льготные лекарства должны стать более доступными для камчатцев

Камчатский парламент предложил учитывать отдаленность и транспортную доступность регионов при расчете государственного финансирования льготного лекарственного обеспечения граждан.

Инициативу камчатских депутатов поддержала парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье», заседание которой прошло 15 октября в онлайн-режиме.

С предложением изменить методику расчета выплаты на обеспечение лекарствами льготников на заседании парламентской ассоциации выступил первый заместитель председателя Заксобрания края Андрей Копылов. Он сообщил, что Законодательное Собрание края на протяжении ряда лет продвигает инициативу по увеличению государственного финансирования лекарственного обеспечения федеральных льготников в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Он напомнил, что в настоящее время для всех регионов страны установлен единый ежемесячный норматив на обеспечение федеральных льготников лекарствами – 886 рублей 40 копеек. При этом не учитывается, что в регионах ДФО, в силу отдаленности, стоимость лекарств из-за транспортных расходов значительно выше, чем в «материковой» части страны.

«Сейчас для всех федеральных льготников России установлена одинаковая выплата на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. В то же время лекарства на Камчатке и в других регионах ДФО стоят дороже, чем в Центральной России. Поэтому федеральный льготник на Дальнем Востоке за те же деньги от государства может купить меньше лекарств, чем в Москве, к примеру», – пояснил Андрей Копылов.

Законодатели края предложили при расчете государственного финансирования льготного лекарственного обеспечения граждан учитывать отдаленность и транспортную доступность регионов. Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» поддержала эту инициативу и направила соответствующее обращение к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.

Справка

К федеральным льготникам, которые имеют право бесплатного обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, в частности, относятся чернобыльцы (ликвидаторы и пострадавшие); ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники фашизма, блокадники; участники боевых действий, войн; инвалиды и дети с инвалидностью; призывники на службе; дети до 3 лет и дети из многодетных семей до 6 лет и др. Кроме того, в эту категорию входят больные туберкулезом, муковисцидозом, раком и др.

Сейчас в крае насчитываются 9 838 федеральных льготников. На их лекарственное обеспечение в 2020 году из федерального бюджета поступили 144 млн рублей.