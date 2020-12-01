Тяжелая травма на Аметистовом

Следственный комитет на Камчатке начал проверку по факту получения машинистом буровой установки ООО «ДГРК» травмы на производстве, на территории Аметистового золоторудного месторождения.

Как сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю, инцидент произошел вечером 27 ноября на территории Пенжинского района — в 164 км к северу от с. Тиличики. 30-летний машинист ремонтировал буровую установку. Ее металлическая мачта самопроизвольно сложилась, ударив мужчину по голове. У потерпевшего гематомы головы, закрытый компрессионный перелом позвонков, ушибы почек и мягких тканей спины.

Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение Олюторской районной больницы.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, с целью установления тяжести вреда здоровью, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СКР.