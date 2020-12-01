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Камчатка в порядке

Тяжелая травма на Аметистовом

Тяжелая травма на Аметистовом

Следственный комитет на Камчатке начал проверку по факту получения машинистом буровой установки ООО «ДГРК» травмы на производстве, на территории Аметистового золоторудного месторождения.

Как сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю, инцидент произошел вечером 27 ноября на территории Пенжинского района — в 164 км к северу от с. Тиличики. 30-летний машинист ремонтировал буровую установку. Ее металлическая мачта самопроизвольно сложилась, ударив мужчину по голове. У потерпевшего гематомы головы, закрытый компрессионный перелом позвонков, ушибы почек и мягких тканей спины.

Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение Олюторской районной больницы.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, с целью установления тяжести вреда здоровью, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СКР.

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