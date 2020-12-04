COVID-19 на Камчатке: еще два летальных исхода

Согласно обновленной информации сайта стопкоронавирус.рф, статистику летальных исходов от ковид-19 на Камчатке пополнили еще два человека.

В результате, по официальным данным, умершими от коронавируса в крае считаются 79 человек. Между тем, умерших в диагнозом «ковид» от сопутствующих заболеваний на Камчатке за весь период пандемии насчитывается более 100.

По информации на 4 декабря, в крае с начала пандемии зарегистрировано 7 955 случаев заболевания ковид-19. Прирост заболевших за сутки составил 79 человек, 59 госпитализировано. Из 680 коек в «ковидных» госпиталях на Камчатке свободны 154.