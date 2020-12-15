Камчатцам предлагают освоить профессию инструктора-проводника

Жителям края предлагают получить дополнительную профессию «инструктор-проводник». Обучение по данному направлению будет впервые запущено в январе 2021 года. Об этом сообщили в министерстве туризма Камчатского края.

«В этом году мы разработали уникальную программу профессиональной переподготовки инструкторов-проводников. Ранее, два года назад, мы уже запускали подобную программу совместно с РАНХиГС при Президенте РФ и обучали экскурсоводов и гидов-переводчиков. Дополнительное образование в итоге получили 180 человек. Это профессиональные кадры, которые сейчас работают в отрасли. Хотелось бы отметить, что туризм — одна из перспективных отраслей экономики в Камчатском крае. Для полноценного развития активного туризма нам необходимы компетентные квалифицированные кадры, особенно инструкторы-проводники. Ведь это те люди, которые обеспечивают безопасность гостей полуострова на туристских маршрутах», — рассказала и. о. министра туризма региона Елена Лассаль.

Она добавила, что 50 % стоимости обучения компенсировано за счёт государственной поддержки, что позволит существенно снизить финансовую нагрузку на обучающихся.

В рамках реализации программы будут освоены темы правового регулирования оказания туристских услуг, психология общения в туризме, квалификационные требования к инструкторам-проводникам, краеведческие аспекты их подготовки. Большая часть учебных часов будет посвящена специальной подготовке в сфере пешеходного туризма и трекинга. Занятия будут проводиться в аудиториях, на местности, на туристской базе «Пиначево». Отработка профессиональных умений и навыков пройдёт в ходе шестидневного похода первой категории сложности.

Выпускники курса получат диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ о профессиональной переподготовке по направлению «инструктор-проводник».

Разработкой образовательной программы профессиональной переподготовки занимались лучшие экскурсоводы, краеведы и филологи Камчатки: методист камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий Татьяна Наймушина; кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой ЭиСГН, и.о. директора Петропавловского филиала РАНХиГС Татьяна Воробьева; доктор филологических наук Виталий Федоров; председатель камчатской Федерации спортивного туризма, заслуженный путешественник России, мастер спорта СССР по туризму, гид-проводник, инструктор международного класса, президент камчатского Клуба туристов имени Глеба Травина, директор туристской фирмы «Траверс-тур» Константин Лангбурд.

Добавим, программа профессиональной переподготовки в сфере туризма включена в Смартеку Агентства стратегических инициатив как одна из лучших практик Камчатского края.

Для прохождения обучения необходимо подать документы в Петропавловский филиал РАНХиГС в срок до 13 января 2021 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13, в рабочее время. Справки по телефону: +7 (4152) 307-624.