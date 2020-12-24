Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

Решение сделать выходным последний день уходящего года уже поддержали в нескольких субъектах Российской Федерации. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране.

Президент отметил, что у россиян много праздников в Новый год, и «одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас».

«Действительно, уже там очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал Владимир Путин.

41 регион из объявивших 31 декабря выходным перенесли рабочий день на субботу, 26 декабря. Суббота будет рабочей для тех, кто трудится по пятидневной рабочей неделе.

Напомним, ранее губернатор Камчатского края рекомендовал руководителям региональных предприятий сделать 31 декабря выходным днем. В соответствии с распоряжением Владимира Солодова, такое решение руководители учреждений, предприятий и ведомств принимают самостоятельно.