«В Новый год – без долгов!»: за две недели камчатцы оплатили более 185 млн рублей

По итогам двух недель акции «В Новый год – без долгов!» должники внесли 185,4 млн рублей, сообщили в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

Наиболее активно избавляются от задолженностей жители Петропавловска-Камчатского – они оплатили более 143 млн рублей, Елизова -14,8 млн рублей, Вилючинск – 9,9 млн рублей.

«В рамках акции судебные приставы проверили места жительства 1043 должников. За это время на имущество 128 должников наложены аресты, у 1201 должника установлен доход, куда приставами незамедлительно направлены постановления об удержания денежных средств из заработной платы», — сообщили в ведомстве.

Без личного визита к приставам узнать о наличии, либо отсутствии задолженностей и погасить долги можно через мобильное приложение «ФССП», а также на электронном ресурсе ФССП России «Банк данных исполнительных производств», размещенном на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.