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Под Новый год в Петропавловске трое детей-сирот получили ключи от квартир

Под Новый год в Петропавловске трое детей-сирот получили ключи от квартир

Молодая мама шестерых малолетних детей получила муниципальную квартиру в доме на Орбитальном проезде.

18-летняя Александра Черникова получила ключи от квартиры на улице Лермонтова. Теперь у девушки есть свое жилое помещение – очень теплое, с хорошим ремонтом.

Еще одна жительница краевого центра Яна Чернышева получила просторную квартиру с балконом на улице Красная сопка. Яна – студентка, будущий учитель младших классов.

Как сообщили в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда, Петропавловск-Камчатский городской округ ежегодно обеспечивает мероприятия по покупке квартир для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Этот вопрос находится на особом контроле у главы города.

«Договор найма специализированного жилищного фонда заключается с детьми-сиротами сроком на пять лет. По истечении пяти лет граждане получают возможность заключить договор социального найма с правом приватизации квартиры», — сказали в Управлении.

Квартиры, которые предоставляются, не требуют капитального и текущего ремонта, они благоустроенные, с новой сантехникой, пластиковыми окнами, радиаторами отопления, индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.

Всего в этом году на 24 декабря по данной программе было заключено 49 договоров найма. До конца 2020 года ключи от квартир получат еще 15 очередников.

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