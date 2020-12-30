Елизовская больница: новое строительство и модернизация

Камчатский край в 2021 году получит 405,5 миллиона рублей на строительство нового корпуса Елизовской центральной районной больницы. Постановление правительства РФ об этом подписано главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

«Мы заканчиваем подготовку технического задания на разработку проекта по реконструкции этого объекта. К лету следующего года у нас будет завершено проектирование, проведена экспертиза и мы приступим к строительству нового блока на территории существующей больницы. Мы планируем, что это будет модульное быстровозводимое здание, которое позволит нам в кратчайшие сроки построить современный объект и оснастить его необходимым оборудованием», – рассказал министр строительства жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев.

Строительство нового медицинского блока — это только первый этап. В дальнейшем планируются развитие и модернизация всей Елизовской районной больницы. По программе министерства здравоохранения на эти цели будут направлены ещё около трёх с половиной миллиарда рублей.

Финансирование создания и модернизации социальной инфраструктуры проводится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».