За сутки на Камчатке госпитализированы 33 человека с COVID-19

За минувшие сутки на 11 января на Камчатке зарегистрировано 74 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сайт стопкоронавирус41.рф.

Всего госпитализировано 33 человека, в стационарах находятся 562 пациента, в том числе 402 с ковидной пневмонией. Свободны 178 коек из 740.

По официальным данным, на 11 января в регионе переболели COVID-19 10 тысяч 926 человек. За прошедшие сутки выздоровели 65 пациентов. Общее количество излечившихся составило 9 тыс. 486 человек.

Напомним, при правительстве Камчатского края постоянно действует региональный штаб по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории полуострова. Заседания штаба под председательством губернатора Владимира Солодова являются регулярными, специалисты различных ведомств делятся оперативной информацией и держат ситуацию на контроле.