Для всех желающих: на Камчатке началась вакцинация населения от COVID-19

С 18 января 5 медучреждений полуострова начали массово вакцинировать жителей Петропавловска-Камчатского и Елизова от новой коронавирусной инфекции.

Прививают камчатцев вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«16 января на полуостров доставили ещё 6000 двухкомпонентных вакцин. Сейчас она находится на базе «Камчатфармации» – предприятие закупило для хранения столь крупных партий специальный холодильник. Требования к хранению вакцины очень жёсткие. Она должна содержаться при определённом температурном режиме, ампулы размораживаются непосредственно перед применением. В феврале ожидается поступление на полуостров очередной партии вакцины на 12600 человек», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

Вакцинация проводится по предварительной записи в четырёх медучреждениях Петропавловска-Камчатского и в одном в Елизове:

– ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер»

телефон предварительной записи: 42-41-58,

в рабочие дни с 11.00 по 16.00 час.

– ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1»

телефон предварительной записи: 8 991 072 7866

в рабочие дни с 11.00 по 16.00 час.

– ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1»

телефон предварительной записи: 8 924 589 8909

ежедневно с 11.00 по 16.00 час.

– ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

телефон предварительной записи: 23-80-16

в рабочие дни с 11.00 по 16.00 час.

– ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»

телефон предварительной записи: +7 (41531) 6-10-60

в рабочие дни с 11.00 по 16.00 час.

Иммунизации подлежат жители Камчатского края старше 18 лет. Привиться от новой коронавирусной инфекции может любой желающий. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку. Вторую дозу прививки необходимо будет ввести через 21 день.

В ближайшее время для удобства жителей будут открыты еще 2 пункта вакцинации в краевой столице: в поликлинике №3 и в поликлинике городской больницы №2. Также в ближайшие дни откроется пункт вакцинации в Вилючинске. Планируется, что в среднем будут прививать по 600 человек в день, в первую очередь лиц старшего возраста и представителей организованных коллективов.

15 января глава Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Попова заявила, что за год от коронавирусной инфекции можно привить 60 % населения России, и это наилучшая профилактика заболевания. Массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.