Новое оборудование для мобильных прививочных пунктов закуплено для рай больницы в Елизове

Переносные морозильные камеры закуплены в Елизовскую районную больницу специально для перевозки двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Морозильные камеры закуплены для того, чтобы организовать вакцинацию жителей в посёлках Елизовского муниципального района. Первые населённые пункты, в которые будет осуществлена поставка вакцины, – это посёлок Раздольный и посёлок Пионерский», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена КУЧЕРЕНКО.

Планируется, что первые передвижные прививочные пункты на территории Елизовского района начнут работать уже на следующей неделе.

Добавим, за 22 января 2021 года ещё 381 житель Камчатского края привился в целях профилактики от новой коронавирусной инфекции. В общей сложности с начала кампании по массовой вакцинации на полуострове привиты более 1600 человек.

Напомним, что на сегодня в регионе проводят вакцинацию населения восемь прививочных пунктов, из которых шесть расположены в медучреждениях Петропавловска-Камчатского, два в Елизове и Вилючинске. Сейчас региональным Минздравом прорабатывается вопрос о начале вакцинации в отдалённых районах Камчатского края.