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Полиция ищет пассажира, избившего водителя автобуса № 23

Полиция ищет пассажира, избившего водителя автобуса № 23

Полицейские в Петропавловске-Камчатском проводят проверку по факту избиения пассажиром водителя рейсового автобуса.

«23 января в полицию поступило сообщение от генерального директора автотранспортного предприятия об инциденте, произошедшем в тот же день, около 10 часов утра в рейсовом автобусе, который двигался по маршруту №23. Неизвестный мужчина нанес водителю автобуса несколько ударов по голове и в лицо, в результате последний получил травмы», - сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские устанавливают личность пассажира и все обстоятельства произошедшего.

«Если вы знаете данного мужчину, а также можете сообщить информацию о его местонахождении, позвоните звонить по телефонам: 8 (415 2) 42-44-01 или 02», - попросили в УМВД.

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