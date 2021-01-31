Камчатцы не проявили интереса к несанкционированной акции навальнистов

В несколько раз меньше участников собрала вторая акция в поддержку Навального на Камчатке 31 января – не больше трех десятков человек, включая детей и наблюдателей.

На 12.00 было намечено шествие от администрации ПКГО до центральной площади. Однако из-за недостаточного количества людей участники акции смогли двинуться только в 12.20. Концепция шествия провалилась - порядка15 человек просто дошли до площади и объединились с другой группой участников акции примерного в таком же количестве. Надо отметить, что помимо представителей оппозиции, среди митингующих также присутствовали дети школьного возраста. Как и во время первого мероприятия 23 января, представителей местного штаба Навального среди участников акции замечено не было.

Отметим, что участники данной акции не стали уведомлять городские власти о своём мероприятии, чем спровоцировали несколько задержание пятерых активистов. Это молодые люди студенческого возраста и один несовершеннолетний гражданин. Уведомление о проведении 31 января публичного мероприятия властям Петропавловска, как того требует закон, направлено не было. Сотрудники полиции несколько раз в корректной форме по громкоговорителю информировали участников, что данное мероприятие является незаконным и просили разойтись. Однако это не возымело действия. В результате, пятеро активистов были задержаны. Ребятам объяснили, что они нарушили установленный порядок проведения публичных мероприятий и вежливо проводили к машине. Теперь всем троим, согласно закону, может грозить штраф в размере до двадцати тысяч рублей.