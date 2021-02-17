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Строительство магистральных сетей по улице Кутузова начнется в 2021 году

Строительство магистральных сетей по улице Кутузова начнется в 2021 году

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ в ходе командировки в столицу встретился с Алексеем ЧЕКУНКОВЫМ, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В ходе встречи обсудили необходимость строительства магистральных сетей по улице Кутузова. Как отметил глава региона, микрорайон развивается и активно застраивается. Сейчас там уже возведены 2 многоэтажки, куда в прошлом году переехали многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также ветераны войны. Сейчас продолжается строительство третьего дома.

«Развитие социальной инфраструктуры остается приоритетной задачей нашего взаимодействия с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Сегодня мы договорились, что в этом году заявка Камчатского края будет содержать строительство магистральных сетей по улице Кутузова. Это необходимо для того, чтобы мы смогли обеспечить коммуникациями еще 3 дома, которые мы планируем построить для переселения социальной категории граждан в 2021-2022 годах», - сказал глава региона.

Добавим, согласно типовой планировке, по которой построены предыдущие 2 дома, в жилых домах будут располагаться 45 квартир, из них 18 квартир - однокомнатных, двухкомнатных - 18 квартир и трехкомнатных - 9 квартир. В общей сложности в 3 новых дома смогут переехать 135 семей.

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