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В женской колонии на Камчатке сшили постельное белье для рыбозавода

В женской колонии на Камчатке сшили постельное белье для рыбозавода

ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю заключило контракт с одной из рыбоперерабатывающих компаний полуострова, которой требовалось обеспечить общежитие для работников постельным бельём, сообщили в УФСИН России по Камчатскому краю.

На изготовление 40 полутораспальных комплектов, включающих простыню, наволочку и пододеяльник, швейному участку потребовалось около 14 дней, после закупки необходимого материала. При этом стоимость продукции оказалась ниже рыночной.

В центре трудовой адаптации осуждённых учреждения отметили, что заказчик высоко оценил качество изготовления продукции. Уже в процессе заключение очередного контракта на производство наматрасников.

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