Вывести «Берингию» на международный уровень намерен Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края в ходе беседы с журналистами рассказал, что основная задача правительства региона — поделиться традициями коренных малочисленных народов полуострова со всем миром.

«Мы, конечно, будем в следующие годы более активно привлекать каюров из других регионов, а в перспективе, и стран. В этом году мы были во многом ограничены из-за COVID-19, до последнего был непонятен сам формат проведения гонки. К счастью, ситуация стабилизировалась, и мы можем насладиться праздником без серьёзных ограничений. В перспективе, конечно, мы планируем вывести нашу гонку на международную арену», — сказал Владимир Солодов.

На «Берингию» съезжаются каюры со всего полуострова. Иностранцы также принимали участие в камчатской гонке: Томас Гут (Германия,2 место 1994 г.), Карл Хаберман (1994 г., Германия), Лиза Штреккер (2011 г., Германия). В прошлом году на старт вышли гражданка Швейцарии Алексия Шоффа,три каюра из регионов России- Михаил Шелковин из Республики Карелия, Вячеслав Демченко из Москвы и Денис Рябухин из Хабаровска.

Напомним, в 2019 году премией EFEA Awards, проводимой в рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA), камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2018» была названа лучшей в России в номинации «региональное событие года».