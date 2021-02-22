 
В Петропавловске-Камчатском 14:30, 22 Февраля, понедельник
ночью -5°C
днем 1°C
ветер 3,9 м/с
Завтра 23 Февраля
-7 ... -1°C
ветер 4,2 м/с
Камчатка в порядке

Вывести «Берингию» на международный уровень намерен Владимир СОЛОДОВ

Вывести «Берингию» на международный уровень намерен Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края в ходе беседы с журналистами рассказал, что основная задача правительства региона — поделиться традициями коренных малочисленных народов полуострова со всем миром.

«Мы, конечно, будем в следующие годы более активно привлекать каюров из других регионов, а в перспективе, и стран. В этом году мы были во многом ограничены из-за COVID-19, до последнего был непонятен сам формат проведения гонки. К счастью, ситуация стабилизировалась, и мы можем насладиться праздником без серьёзных ограничений. В перспективе, конечно, мы планируем вывести нашу гонку на международную арену», — сказал Владимир Солодов.

На «Берингию» съезжаются каюры со всего полуострова. Иностранцы также принимали участие в камчатской гонке: Томас Гут (Германия,2 место 1994 г.), Карл Хаберман (1994 г., Германия), Лиза Штреккер (2011 г., Германия). В прошлом году на старт вышли гражданка Швейцарии Алексия Шоффа,три каюра из регионов России- Михаил Шелковин из Республики Карелия, Вячеслав Демченко из Москвы и Денис Рябухин из Хабаровска.

Напомним, в 2019 году премией EFEA Awards, проводимой в рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA), камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2018» была названа лучшей в России в номинации «региональное событие года».


берингия
13

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых