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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе»

13:05
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Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе»

В Елизове на спортивной площадке в микрорайоне Пограничный школьники ближайших микрорайонов сразились за победу в дружеском матче по мини-футболу, приуроченном ко Дню физкультурника. Лучшей стала команда «Смена», второе и третье места заняли «Феникс» и «Снайпер».

Игроков поддержали друзья и родные, также на матч приехали общественный деятель Оксана Герасимова и депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии «Единая Россия» Кирилл Волков. Они приняли участие в церемонии награждения.

«Хочу с радостью заметить, что желающих участвовать набралось столько, что в одни выходные не удалось провести мероприятие, и праздник растянулся на целую неделю», – сказал депутат Законодательного собрания Камчатского края Кирилл Волков.

«Очень важно, чтобы в каждом микрорайоне была точка притяжения для молодых людей. Это не только детские площадки. Нужно, чтобы наша молодёжь имела возможность заниматься спортом, развиваться, формировать свой характер и двигаться вперёд», — отметила Оксана Герасимова.

Она рассказала, что площадка у дома 10 на улице Лесной, на которой прошла игра, предложена для благоустройства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Голосование, на котором жители смогут выбрать объекты для проведения работ в 2022 году, пройдет 17, 18 и 19 сентября. А в этом году в рамках программы обустроят 75 территорий: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, десять мест для сбора мусора, девять детских площадок, шесть скверов и парков, четыре хоккейные коробки, три футбольных поля и один остановочный павильон.

Футбольное поле — популярный объект в микрорайоне Пограничном. Дети и подростки проводят здесь свободное время и готовятся к соревнованиям. Прошедшие матчи станут подготовкой к более серьёзной игре: на сентябрь запланированы краевые соревнования.

Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 0Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 1Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 2Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 3Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 4Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 5Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 6Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе» 7
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