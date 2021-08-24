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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. 12-квартирный дом в селе Пахачи сдадут в эксплуатацию в ноябре

12-квартирный дом в селе Пахачи сдадут в эксплуатацию в ноябре

20:20
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12-квартирный дом в селе Пахачи сдадут в эксплуатацию в ноябре

«На текущий момент строители полностью выполнили бетонирование плиты перекрытия второго этажа и на 50% смонтировали кровлю. Ведутся работы по кладке стен из газобетонных блоков, монтируют лаги пола, осуществляют монтаж утеплителя первого этажа, пароизоляции и гидроизоляции пола. Изготовили 7 ограждений балконов и проложили канализационную трубу. На объекте работает 21 человек», - сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

В новом доме в порядке очереди квартиры получат учителя, врачи, специалисты социальной сферы, ветераны ВОВ, инвалиды, семьи с детьми с ОВЗ, многодетные, а также сельчане, чьи дома были признаны аварийными.

Напомним, всего за период реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа» государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» введено в эксплуатацию 13 жилых домов на 122 квартиры общей площадью 6,9 тыс. кв.м. в селах Тиличики, Тымлат, Каменском, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка, Ковран, Лесная, Манилы и поселке Оссора. Квартиры в построенных домах будут предоставлены специалистам социальной сферы, а также гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

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