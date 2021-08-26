На Камчатке стартовал проект «Растём здоровыми» по обеспечению детей пищевой добавкой Омега-3

На сегодня Тымлатским рыбокомбинатом уже произведён необходимый объём Омега-3 для обеспечения детей Камчатки полезным рыбным жиром. Партии пищевой добавки готовят к доставке в учреждения образования региона.

«Проект ориентирован на здоровье юных камчатцев, укрепление и поддержание их иммунитета, повышение сопротивляемости детского организма сезонным простудным заболеваниям. Участники проекта — ребята дошкольного возраста от 3 до 7 лет и младшие школьники 1-4 классов. В рамках первого этапа реализации проекта ведётся подготовительная работа со всеми муниципалитетами края и образовательными учреждениями по закупке пищевой добавки Омега-3. Полезный рыбный жир ребята будут получать с согласия родителей курсами два раза в год по 30 дней. Первый курс - осенью текущего года, в период подъёма сезонных простудных заболеваний, второй – весной», — рассказала заместитель министра образования края Евгения Орешко.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак дала распоряжение краевому министерству образования подготовить предложения для программы обеспечения детей пищевой добавкой Омега-3.

«В советское время в детских садах и школах всем детям давали рыбий жир. В то время назвать этот продукт лакомством было очень сложно. Побывав сегодня на производстве биодобавки «Омега-3», мы убедились, что эта полезная пищевая добавка может быть вкусной и нравиться детям. Например, в день нашего посещения на заводе изготавливали капсулы с малиновым вкусом. Если вернуть практику профилактического приёма качественной Омеги-3, это только положительно отразится на здоровье взрослых и детей. У нас есть замечательная возможность это сделать, так как предприятие, которое использует такую уникальную технологию, находится на Камчатке, выпускает продукцию из местного сырья, а руководители готовы к сотрудничеству», - рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Добавим, в июне текущего года члены правительства побывали на заводе Тымлатского рыбокомбината, одного из ведущих производителей добавок «Омега-3» в России, увидели производственный процесс и обсудили вопросы сотрудничества.