Почти 900 человек уже осмотрели на Камчатке медики ФМБА

Сводный отряд медиков ФМБА принял уже почти 900 жителей Камчатки. О диспансеризации жителей глубинки лучшими медиками страны с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой договорилась Ирина Яровая. Благодаря вице-спикеру Госдумы диспансеризация такого высокого уровня проводится на Камчатке впервые. Ранее практически никому не удавалось привлечь бригады ФМБА для диспансеризации населения. Эта лучшая медицинская структура страны традиционно выезжает в регионы только в связи с необходимостью оказать помощь после природных катаклизмов - наводнений и тайфунов.

Сегодня сводный отряд приступит к работе в Мильково, а вчера медики закончили осмотр жителей Быстринского района. За 2 дня в Эссо они приняли 190 человек. Был организован подвоз людей из Анавгая. С учетом того, что каждый человек посетил по несколько врачей, всего было выполнено 1210 посещений. Оказана неотложная помощь 30 жителям. С приёма госпитализированы 3 пациента.

Жители Эссо и Анавгая искренне благодаря вице-спикера Ирину Яровую за приезд врачей.

«Огромная благодарность Ирине Яровой за то, что привезла к нам узкопрофильных врачей. У нас Быстринский район, он отдалённый, нам это очень важно. Я слов не могу найти, чтобы отблагодарить врачей за их чуткость, внимательность. И низкий поклон Ирине Анатольевне», - поделился житель Быстринского района Евгений Паклы.

«Таких врачей квалифицированных к нам привозят в первый раз. Поэтому мы с удовольствием приехали из Анавгая и прошли всех врачей. И хотим выразить глубокую благодарность от жителей села Анавгай Яровой Ирине Анатольевне за то, что организовала нам диспансеризацию такого высокого уровня», - сказала жительница Анавгая Марина Укипа.

Все жители отмечают доброжелательную и грамотную работу медиков. Напомним, сводный отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) уже отработал в Усть-Камчатске, Ключах, Козыревске и Эссо. Впереди Мильково, Усть-Большерецк и Палана.