Школу в селе Пущино подключили к интернету

«Управление образования Мильковского района исполнило поручение министерства образования Камчатского края по подключению школы в селе Пущино к интернету. Поручение было получено нами после обращения жительницы села Пущино о необходимости подключения образовательной организации к интернету. Как видите, такая форма связи, как прямая линия, реально работает. В этом году губернатор Камчатского края ответит на вопросы жителей в прямом эфире 9 сентября. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите реально решить, то можете это сделать, написав обращение на сайте правительства Камчатского края», - рассказала руководитель управления образования Мильковского района Лилия Соснина.

Теперь всем участникам образовательного процесса в Пущине будет легче найти нужную информацию, идеи для исследовательских работ и рефератов, подготовить интересные задания для урока, добавила Лилия Соснина. Дети быстрее научатся работать с информацией: загружать ее, обрабатывать, применять и анализировать.

Отметим, что в ходе прошлогодней линии поступило более 900 вопросов, на 75 из них глава региона ответил в прямом эфире. На остальные граждане получили ответ в письменном виде. Больше всего обращений поступило на темы борьбы с COVID-19, благоустройства и дорожного строительства. Также многих волновали вопросы расселения аварийного жилья и строительства новых домов.

Так, по итогам обращения жительницы Вилючинска в жилом районе Рыбачьем обустроили безопасную пешеходную зону и пешеходные переходы. Летом прошлого года губернатором региона были выделены дополнительные средства, на которые был обустроен тротуар от площади Семь ветров до площади Дом офицеров флота, нанесены три пешеходных перехода для безопасного движения вилючинцев: два от жилых домов номер 21 и 23 по улице Крашенинникова и ещё один между домами 32 по улице Нахимова и 15а по улице 50 лет ВЛКСМ. Кроме того, были установлены две лестницы от находящихся на возвышенности домов.

Также по поручению губернатора, данному по итогам «прямой линии», был принят закон о транспортном налоге, в результате чего произошло заметное снижение ставок транспортного налога на легковые автомобили старше 10 лет. Кроме этого, в рамках закона о транспортном налоге многодетные семьи были полностью освобождены от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Также была снижена ставка транспортного налога в отношении электромобилей и автомобилей, которые используют газомоторное топливо.

Кроме того, по поручению главы Камчатского края Владимира Солодова по итогам «Прямого разговора» были продлены сроки отчетности за проезд в отпуск в 2020 году. Это было связано с тем, что некоторые камчатцы не могли после отпуска отчитаться работодателю за предоставленный по закону проезд в связи с тем, что полеты отменялись из-за пандемии, а вместо возврата денег авиакомпании оформляли ваучеры на будущие перевозки.

Также июнь был включен в период, на который распространяется компенсация регионом штрафных санкций за возврат билетов.

Всего компенсацию получили 378 человек, вернувших или обменявших в период с 12 марта 2020 по 26 июля авиабилеты. На эти цели было направлено 1,5 миллиона рублей.

Напомним, трансляция «Прямого разговора» в этом году начнётся 9 сентября в 19:30 на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Также прямой эфир можно будет посмотреть на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка».

На сайте правительства любой желающий может оставить свой текстовый или видеовопрос главе региона, а также проголосовать за самые актуальные из уже озвученных. Вопросы, набравшие наибольшее количество голосов, зададут губернатору в прямом эфире.

Также жители могут оставить обращение по телефону горячей линии 8 800 141-00-00 (звонок бесплатный), через телеграмм-бот, отправив сообщение в WhatsApp по телефону 8 914 990-20-21, и в социальных сетях Facebook и Instagram.

Во время трансляции программы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» будет работать кол-центр, который будет принимать вопросы в режиме реального времени.