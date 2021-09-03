Реформа инвестквот: поровну между рыбоперерабатывающими заводами и промысловыми судами

Реформу продолжения инвестиционных квот обсудили на Восточном экономическом форуме. В сессии «ИнвестКвоты 2.0: путь к интенсивному развитию» приняли участие глава Росрыболовства Илья Шестаков, рыбопромышленники, в том числе председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов, и врио заместителя председателя правительства края Юлия Морозова.

С 2017 года Росрыболовство реализует механизм господдержки привлечения инвестиций в отрасль в виде инвестиционных квот, предусматривающий поддержку строительства судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих предприятий.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал в рамках профильной сессии ВЭФ, как регулятор видит продолжение программы инвестиционных квот.

«Мы предлагаем продолжить механизм инвестиционных квот для Дальнего Востока. Он необходим, чтобы наши мощности позволяли выйти на объём переработки в 80-90 %. Стратегическая задача до 2030 года — это 80 %. Это не значит, что мы будем подталкивать только перерабатывать продукцию. Считаем, что ситуация может измениться, поэтому у рыбаков должна быть возможность выбирать свой путь реализации проектов. Кто-то видит себя в строительстве заводов, кто-то хочет наращивать флот. Мы предлагаем ещё 20 % инвестквот реализовать для Дальнего Востока, поработать с различными подходами, связанными с требованиями к судам и рыбоперерабатывающим предприятиям. Предлагаем отдать 10 % на рыбоперерабатывающие предприятия, а 10 % - на суда. Это позволит нам построить порядка 80 крупных рыбоперерабатываающих заводов и до 30 рыбопромысловых судов», — сказал Илья Шестаков.

Камчатские предприятия приняли самое активное участие в первом этапе инвестиционных квот: из 42 договоров по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну 28 договоров заключены с предприятиями Камчатского края.

«Безусловно, этот пятилетний период дал нам большой опыт как по строительству флота, так и заводов. Уверен, что программу нужно продолжать, потому что упор на развитие глубокой переработки являлся своевременным и правильным. Главное для нас — устранить зависимость российского переработчика от переработчиков третьих стран, — отметил председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов. — Что касается береговой переработки и распределения квот 10/10, это будет справедливо. Для Камчатки развитие берегового производства является определяющим фактором по социально-экономическому развитию территории».

В первом этапе программы за 14 предприятиями Камчатского края закреплены доли квот на добычу водных биоресурсов на реализацию инвестпроектов по строительству 8 рыбоперерабатывающих заводов и 20 рыбопромысловых судов. Объем инвестиций, привлекаемый камчатскими предприятиями в рамках первого этапа инвестиционных квот, составляет более 60 миллиардов рублей.

В настоящее время на территории края в рамках инвестиционных квот реализованы проекты по строительству шести рыбоперерабатывающих заводов, строятся ещё два. Под инвестиционные квоты Рыболовецким колхозом им В.И. Ленина уже построено три средних траулера-сейнера. Камчатские предприятия ведут строительство еще 17 промысловых судов. Реализация инвестиционных проектов также позволила дополнительно создать более 2300 рабочих мест.

«Первый этап дал значительные результаты для камчатской экономики в целом и, конечно, для рыбной промышленности. Это позволило нам активно продвинуться в решении двух главных задач — модернизации рыбопромыслового флота и развитии глубокой рыбопереработки. У нас были определённые опасения, потому что по прогнозам поддержка рыбопереработки могла сократиться втрое. Поэтому озвученные главой Росрыболовства предложения, безусловно, могут поддержать полученные результаты. Отмечу, что большая часть рыбных заводов расположена не в городской агломерации, а в отдалённых районах. Именно рыбоперерабатывающие предприятия создают жизнь в этих посёлках и оказывают существенную поддержку в создании социальной инфраструктуры. Поэтому мы считаем правильным решением сохранить поддержку этих рыбоперерабатывающих предприятий в дальнейшем», — подчеркнула Юлия Морозова.

Напомним, механизму инвестиционных квот на вылов рыбы – 5 лет. За это время объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний увеличился почти в 5 раз. В Арктике и на Дальнем Востоке построены или находятся на завершающей стадии строительства 23 новых рыбоперерабатывающих завода, заключено 96 договоров на строительство рыбо- и крабодобывающих судов.