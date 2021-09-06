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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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О строительстве гостиниц

16:10
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О строительстве гостиниц

На ВЭФ-2021 губернатор края Владимир СОЛОДОВ и генеральный директор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» Алексис ДЕЛАРОФФ подписали соглашение о намерениях по строительству двух гостиниц по стандартам международных брендов в Петропавловске-Камчатском.

«Строительство современных гостиниц может стать импульсом к развитию на Камчатке делового туризма», – отметил Солодов.

Инвестор планирует построить одну из гостиниц на 180–250 номеров категории «3–4 звезды» в микрорайоне Северо-Восток в рамках гостиничного кластера «Деловой туристический центр». Вторую гостиницу на 150–200 номеров категории «4–5 звезд» – в историческом центре Петропавловска-Камчатского.

Еще одно соглашение о строительстве гостиничного оздоровительного комплекса с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей подписали Корпорация развития Камчатского края и ООО «Антерра».

В Сочи компания построила единственный российский отель, который входит в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World», объединяющую около 150 отелей по всему миру. Главной задачей отелей является поддержание здоровья постояльцев на всех уровнях - физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном.

владимир солодовгостиницавэф-2021
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