​Сразу три знаменательные даты отметили жители Командорских островов

280-летие со дня открытия Командорских островов, 195-летие села Никольского и 340-летие со дня рождения Витуса Беринга отметили накануне на острове Беринга.

Участие в праздничных мероприятиях приняли губернатор Камчатского края Владимир Солодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен Сендергорд, а также потомки Беринга и Чирикова.

Торжественное мероприятие, посвящённое знаменательным датам, прошло в Никольском. Жители села совместно с артистами Петропавловска-Камчатского и сотрудниками ДК «Гейзер» подготовили театрализованное представление «Капитан-Командор» о жизни Витуса Беринга, о первой и второй камчатских экспедициях. В спектакле приняли участие сельчане разных профессий и возрастов, от школьников и представителей учреждений культуры до специалистов в сфере энергоснабжения.

«Испытываешь огромную гордость, находясь здесь. Особенно после такого спектакля, показывающего, что все жители Командорских островов не забывают славные страницы истории, о которых мы говорим сегодня. Ваши предки внесли вклад не только в развитие Российского государства, формирование оплота нашей страны здесь, на северо-востоке, но и в познание всего мира. Сегодня мы гордимся их именами: Витус Беринг, Алексей Чириков, Георг Стеллер и другие. Сегодня мы вспоминаем, что потом и кровью доставались земли нашей державе. Из 76 членов экипажа пакетбота «Святой Петр» 31 вместе со своим командором Витусом Берингом сложили головы на этой земле. История и жизненный путь легендарного капитан-командора являются для нас примером и вдохновением. Командорские острова - желанная точка для посещения множества туристов, но очень немногие из них имеют возможность побывать в этих местах. Мы будем работать над тем, чтобы повысить доступность островов. Правительством Камчатского края на протяжении многих лет уделяется большое внимание развитию Алеутского района. В этом году из краевого бюджета выделено Алеутскому району 9 миллионов рублей на приобретение 3-х квадроциклов и одного вездехода. Они будут использованы для доставки жителей на северо-западное лежбище морских котиков. Кроме того, запланированы модернизация аэропорта и модернизация причальных сооружений», — сказал Владимир Солодов, поздравляя сельчан с праздником.

Глава региона вручил грамоты губернатора Камчатского края за большой личный вклад в развитие Алеутского района отличившимся жителям Никольского.

С приветственным словом на празднике также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен Сендергорд, первый заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов, потомок капитан-командора Витуса Беринга Марат Беринг, потомок капитана пакетбота «Святой апостол Павел» Алексея Чирикова Михаил Чириков, глава Алеутского района Светлана Арнацкая и главы муниципальных образований региона.

«Огромная честь для моей супруги и для меня быть сегодня гостями на этом замечательном празднике. Для меня лично ещё и огромная радость быть приглашённым в прекрасный Камчатский край. День рождения Витуса Беринга — это отличная возможность для Дании и России встретиться, как это было на протяжении многих лет, и сегодня его имя играет огромную положительную роль в отношениях между нашими странами. Карта мира не всегда выглядела так, какой мы знаем её сегодня. И 280, и 340 лет назад в мире было огромное количество неизведанных территорий, и только отважные мужчины и смелые женщины могли пуститься в путешествие, чтобы совершать открытия. Такими людьми были Витус Беринг и члены его команды», — сказал Карстен Сендергорд.

«С огромным волнением и с большой радостью мы ждали сегодняшний день. История Командорских островов берёт своё начало с трагического крушения пакетбота “Святой Пётр”. Но благодаря этим событиям наш остров, названный в честь капитан-командора, стал обитаемым и начал свою историю. Для многих из нас Командорские острова стали малой родиной. Память о событиях 280-летней давности мы свято чтим, помним нашу историю, гордимся героями-первооткрывателями. Благодарю всех, кто сегодня прибыл на наш праздник», — сказала глава Алеутского района Светлана Арнацкая в завершение торжества.

Напомним, остров Беринга был открыт 5 ноября 1741 года во время Второй Камчатской экспедиции на обратном плавании от берегов Америки экипажем пакетбота «Св. апостол Петр» во главе с капитаном-командором Витусом Берингом. Он скончался от тяжёлой болезни 8 декабря 1741 года в период зимовки в бухте, впоследствии названной бухтой Командор, где и был захоронен. Остров носит имя своего первооткрывателя — Витуса Беринга, датчанина по происхождению.

Остров Медный, соседний с островом Беринга, был известен экипажу пакетбота «Св. апостол Петр», но координаты Медного были нанесены на карту Алексеем Чириковым — капитаном пакетбота «Святой апостол Павел» во время плавания к острову Атту в мае-июне 1742 года.