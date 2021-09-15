​Дни Камчатки рыбацкой: новый праздник будет проходить в октябре

Вопрос о проведении праздника камчатских рыбаков обсуждался с представителями рыбопромышленных предприятий на Камчатском рыбохозяйственном совете, прошедшим под председательством губернатора края.

Ежегодно Камчатка отмечает День рыбака во второе воскресенье июля. Это время разгара лососёвой путины, когда большинство тружеников рыбной отрасли находятся в районах промысла.

«Для региона это самый большой профессиональный праздник. Поступило предложение учредить праздник для камчатских рыбаков, отмечать который будем после завершения путины осенью. Было предложено несколько исторических дат, в рамках которых мы можем проводить празднование. Так, 85 лет назад, 8 октября 1936 года, началась первая экспедиция базы активного лова в районе Олюторского залива. Это был первый промысловый рейс камчатских судов активного флота, ловивших в открытом море дриферными сетями. Вторая дата — летом 1896 года Русское товарищество котиковых промыслов начало первое освоение камчатского лосося как промышленного объекта, то есть 125 лет назад. Предполагаем, что праздник будет проходить как фестиваль под общим названием “Дни Камчатки рыбацкой», — рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

В рамках фестиваля будут чествовать отличившихся работников рыбной отрасли, присваивать звание «Знатный рыбак Камчатки», награждать победителей конкурса профессионального мастерства в рыбацком деле, который проводится ежегодно.

«В дни фестиваля можно было бы проводить и другие мероприятия, которые демонстрировали бы, как развивается рыбохозяйственная отрасль. Это позволит привлечь молодёжь к рыбацкому делу, популяризировать профессию. К подготовке могли бы присоединиться выставочные центры, школы, учебные заведения, ярмарка камчатских товаропроизводителей рыбной продукции», — отметил Андрей Здетоветский.

Глава региона Владимир Солодов поддержал идею проведения праздника в таком формате.

«Этот праздник имеет большое значение для жителей региона, ведь в рыбопромысловой отрасли региона трудится около 16 тысяч человек. Мне кажется, очень важно, чтобы мы позиционировали нашу отрасль как ведущую, привлекательную, перспективную, в том числе среди молодёжи Камчатки. На самом деле это намного более важно, чем высокие уловы», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, отправной точной в истории рыбной промышленности края принято считать 1896 год, когда летом отечественная компания «Русское товарищество котиковых промыслов», основанная в 1891 г. для эксплуатации пушных промыслов Командорских островов, заготовила на арендованном в районе Усть-Камчатска промысле первую партию соленой чавычи в бочках, предназначенной для продажи на внешнем рынке.