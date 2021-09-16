​«Вулкан» сыграл вничью с «Локомотивом» из Уссурийска⠀

В минувшие выходные на футбольных полях Хабаровска, Благовещенска, Белогорска и других городов Дальнего Востока состоялись матчи 15 тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги.

Гостей принимал и наш полуостров – на стадионе «Спартак» встретились команда камчатской краевой школы по футболу «Вулкан» и ФК «Локомотив» (г. Уссурийск).

Матч по праву можно назвать настоящей голевой перестрелкой: ни одна их команд не желала уступать сопернику. В результате упорной борьбы футболисты так и не смогли определить сильнейшего – игра окончилась счётом 3:3. Причём финальные голы игроки двух команд оформили на последних минутах встречи.

Авторами мячей камчатского «Вулкана» стали Арсен Петросов, Даниил Старыгин, Алинур Садыков.

«Ребята пока не могут до конца поверить в свои силы. Но первый гол в ворота «Локомотива» дал им эту веру. Первый тайм, можно сказать, «стояли», а во втором тайме – им как будто «оковы сняли с ног»: и вперёд бежали, и назад, и пас передавали, и выводили мяч один в один. Приятно было смотреть. Хочется, чтобы ребята больше контролировали мяч, со временем этот навык наработается.

Мы настраивались на победу, если честно. И для меня как для тренера немножко обидно было потерять концентрацию защитников и упустить желаемые, наверное, всей командой три очка. Но и ничья хороша, мы чуть-чуть поднялись в турнирной таблице и занимаем в ней седьмое место», – прокомментировал игру главный тренер «Вулкана» Сергей Иванов.

В рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги «Вулкан» встречается с «Локомотивом» не впервые – в первом круге соревнований матч между командами завершился крайне неудачным для «Вулкана» счётом 0:5. Во втором круге камчатцы ситуацию исправили:

«Тогда был долгий перелёт, и мы не настроились на игру. В этот раз мы играли дома, хорошо настроились и показали результат. Правда, надеялись на победу. Но всё равно мы приобрели 1 очко, это нам, конечно, на пользу», – рассказал игрок «Вулкана» Даниил Старыгин.

Последний домашний матч в рамках ДЮФЛ «Вулкан» проведёт уже в эту субботу. В 16:00 на большом поле стадиона «Спартак» наши ребята встретятся с одним из лидеров турнирной таблицы – командой «КСШОР» из Владивостока.

Напомним, команда «Вулкан» была сформирована на базе краевой спортивной школы по футболу в марте этого года. Сборная была названа в честь одноимённой команды, выигравшей в 1973 г. Кубок РСФСР среди команд второй лиги. В состав «Вулкана» вошли футболисты 2006-2007 г.р. из Елизова, Петропавловска, Вилючинска.

Дальневосточная юношеская футбольная лига стартовала в конце мая этого года в Хабаровске. Участие в соревнованиях принимают 10 команд из различных регионов Дальнего Востока.

Коллектив ККОО «Федерация футбола»