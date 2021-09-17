​Убийство женщины: задержан ранее судимый житель Вилючинска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства жительницы Петропавловска-Камчатского, тело которой было обнаружено в лесном массиве.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ранее неоднократно судимый 40-летний житель Вилючинска.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник приехал в начале сентября текущего года в Петропавловск в поисках работы. Там он познакомился с 43-летней женщиной, у которой жил несколько дней. Однако из-за начавшихся конфликтов, мужчина решил убить хозяйку квартиры. Днем 12 сентября он вывез жертву в лес в 200 метрах от Восточного шоссе автодороги Петропавловск-Камчатский – Дальний. Там он нанес женщине не менее 27 ударов кухонным ножом в область тела и шеи.

В ходе следственных действий с участием оперативных сотрудников полиции подозреваемый был обнаружен в квартире убитой в состоянии алкогольного опьянения.

«Органом следствия в ходе осмотра жилища потерпевшей обнаружены и изъяты вещи, в которых злоумышленник находился в момент совершения преступления, изъято орудие совершения преступления, а также иные предметы со следами вещества бурого цвета. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме», – рассказала старший помощник руководителя следственного управления Елена Ильина.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.