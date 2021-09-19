​Фестиваль «Суровая романтика» стартовал в Вилючинске

Он продлится вплоть до 25 сентября. В рамках фестиваля пройдут спортивные и патриотические мероприятия, а в завершении — большой праздник, где будут организованы пять тематических зон и ярмарка.

На открытии фестиваля «Суровая романтика» побывал губернатор края Владимир Солодов.

«Сегодня в Вилючинске открылся фестиваль “Суровая романтика”, организованный по инициативе жителей города. Вилючинцы отмечали, что таких праздничных мероприятий не хватает, и мы решили поддержать их инициативу. С нетерпением ждём кульминацию фестиваля, которая пройдёт на городском пирсе. Это мероприятие очень важно как символ вовлечения активных жителей Вилючинска в жизнь города. Уверен, что фестиваль станет ежегодным праздником и благодаря ему новую жизнь начнёт обретать инфраструктура городского пирса и главной площади», — сказал Владимир Солодов.

Для участников и гостей фестиваля учреждениями культуры и спорта Вилючинска подготовлены конкурсы, квесты, выставки, игры, мастер-классы, соревнования и показательные выступления. В период проведения фестиваля пройдёт и V межмуниципальный фестиваль казачьей песни «Казачьи задоринки».

«С понедельника по пятницу у нас пройдёт ряд мероприятий, в том числе спортсмены и кадеты военно-патриотических объединений края поднимутся на сопку Колдуниху, примут участие в историческом квесте, посвящённом Курильскому десанту, посмотрят документальные фильмы о Камчатке. Также запланирован ряд других мероприятий. Завершится фестиваль в субботу, 25 сентября, грандиозным праздником с разнообразными тематическими зонами. На пирсе пройдёт выставка “Малые народы Севера”. Приглашаю всех жителей на этот большой праздник», — сказал глава Вилючинского городского округа Сергей Потапов.

Напомним, в рамках реализации совместного проекта «Обучающая экспедиция» с командой губернатора, Лидеров России и клубом Эльбрус при участии администрации городского округа и жителей города весной 2021 года было отобрано порядка десяти лучших проектов, куда вошли создание коворкингового пространства в местной библиотеке, благоустройство городских пространств, предложения по оперативному взаимодействию с органами власти, проведение фестиваля «Суровая романтика» и многое другое. Предложения планируется реализовывать в 2021 и 2022 годах в рамках перспективы развития города.

Аналитическая работа по преображению Вилючинска органами исполнительной власти Камчатского края вместе с Лидерами России и жителями муниципалитета проведена во исполнение поручения главы региона.