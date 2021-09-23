​Продолжается вакцинация от сезонного гриппа

Привиться от гриппа можно во всех поликлиниках региона и в торговых центрах.

В Камчатском крае продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа. В регион доставлено более 90 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

«Прививаться от гриппа так же нужно, как и от новой коронавирусной инфекции. В группах риска находятся самые уязвимые категории – дети, старики, беременные, люди с хроническими заболеваниями, а также представители профессий, где неизбежны контакты с большим количеством людей», - сказала Яна Господарик, руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

Штаммы гриппа ежегодно мутируют и меняются. Поэтому и вид вакцины для ежегодных прививок также обновляется в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции.

«В этом году ситуация особая: две прививочные кампании - от COVID-19 и от гриппа - дальше будут проходить вместе. Важно помнить, что прививку от гриппа нужно ставить спустя месяц после вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Прививка от гриппа, как и другие прививки, указанные в перечне национального календаря прививок, делается бесплатно», - добавила Яна Господарик.

Перед вакцинацией необходимо обратиться за консультацией к своему лечащему врачу, который даст направление на иммунизацию от гриппа.

Напомним, территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться как от гриппа, так и от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.