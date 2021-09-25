Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 20:55, 25 Сентября, суббота
ночью 5°C
днем 12°C
ветер 5 м/с
Завтра 26 Сентября
5 ... 12°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости
  3. Информация
  4. Военные следователи выясняют причины крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Военные следователи выясняют причины крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

17:10
70
Военные следователи выясняют причины крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Возбуждено уголовное дело о крушении вертолета Ка-27, принадлежащего ФСБ РФ. На борту находились пять человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по Тихоокеанскому флоту (ст. 351 УК РФ - нарушение правил полетов или подготовки к ним).

«Установлено, что 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22 часов по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета произошла потеря связи с экипажем. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. 24 сентября в 5 часов 40 минут с вертолета обнаружено место крушения Ка-27, которое расположено на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района. На борту находились 5 человек», - сказали в управлении.

Путь к месту происшествия прокладывается с использованием альпинистского снаряжения. В проведении осмотра примут участие военные следователи-криминалисты.

крушения вертолета ка-27
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
На Камчатке стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2021»
​На Камчатку прибыли лучшие врачи национального медцентра имени Вишневского
​Зарина ДОГУЗОВА побывала на Камчатке с рабочим визитом
​На Камчатке прошел фестиваль «Музыкальная экспедиция»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.