Военные следователи выясняют причины крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Возбуждено уголовное дело о крушении вертолета Ка-27, принадлежащего ФСБ РФ. На борту находились пять человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по Тихоокеанскому флоту (ст. 351 УК РФ - нарушение правил полетов или подготовки к ним).

«Установлено, что 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22 часов по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета произошла потеря связи с экипажем. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. 24 сентября в 5 часов 40 минут с вертолета обнаружено место крушения Ка-27, которое расположено на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района. На борту находились 5 человек», - сказали в управлении.

Путь к месту происшествия прокладывается с использованием альпинистского снаряжения. В проведении осмотра примут участие военные следователи-криминалисты.