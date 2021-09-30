​Поддержать участника конкурса «Учитель года России – 2021» могут жители регионов

В этом году впервые в истории Всероссийского конкурса «Учитель года России» запущено всенародное голосование.

Желающие смогут отдать свой голос за одного из участников федерального этапа профессионального соревнования с помощью специально созданного чат-бота. Он запущен в официальном сообществе конкурса в мессенджере Viber. При голосовании нужно выбрать регион и предмет, который преподает участник конкурса «Учитель года».

В чат-боте есть функции, которые позволяют ознакомиться с информацией о деятельности министерства просвещения Российской Федерации, а также телефоны горячих линий ведущих проектов.

Имя победителя всенародного голосования будет объявлено 3 октября.