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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Поддержать участника конкурса «Учитель года России – 2021» могут жители регионов

​Поддержать участника конкурса «Учитель года России – 2021» могут жители регионов

09:45
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​Поддержать участника конкурса «Учитель года России – 2021» могут жители регионов

В этом году впервые в истории Всероссийского конкурса «Учитель года России» запущено всенародное голосование.

Желающие смогут отдать свой голос за одного из участников федерального этапа профессионального соревнования с помощью специально созданного чат-бота. Он запущен в официальном сообществе конкурса в мессенджере Viber. При голосовании нужно выбрать регион и предмет, который преподает участник конкурса «Учитель года».
В чат-боте есть функции, которые позволяют ознакомиться с информацией о деятельности министерства просвещения Российской Федерации, а также телефоны горячих линий ведущих проектов.
Имя победителя всенародного голосования будет объявлено 3 октября.
учитель года россии – 2021
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