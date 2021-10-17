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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Петропавловск-Камчатский отметил день рождения

20:10
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​Петропавловск-Камчатский отметил день рождения

В краевой столице прошли торжества в честь Дня города. 17 октября 2021 года Петропавловску-Камчатскому исполнился 281 год.

Праздничные мероприятия начались в центре города у памятника Витусу Берингу. Там прошла акция памяти, посвященная 281-й годовщине со дня основания Петропавловска-Камчатского и 340-летию со дня рождения капитан-командора Витуса Беринга.

В ходе церемонии участникам рассказали об истории освоения Камчатки, значимых событиях того времени. После чего к памятнику Витусу Берингу собравшиеся возложили цветы.

В полдень на Озерновской косе состоялась акция памяти моряков и рыбаков, которые не вернулись из моря.

Открыл акцию митинг памяти, затем была объявлена минута молчания. После чего раздались оружейные залпы и прощальные гудки судов, стоящих на рейде. Затем торжественное шествие проследовало на берег Авачинской бухты, где на воду были спущены траурные венки и цветы.

Мероприятия в честь Дня города продолжились на Аллее Почетных жителей Петропавловска-Камчатского. Там был организован ритуал «Герои нашего времени», посвящённый присвоению звания «Почётный гражданин», а также торжественное вручение паспортов молодым жителям краевой столицы.

В этом году в соответствии с решением Городской Думы звание «Почетный гражданин Петропавловска-Камчатского» присвоено Надежде Катрече, директору Гимназии № 39.

Почётного знака «За заслуги перед городом» был удостоен Анатолий Аксенов, заместитель директора по благоустройству МУП «Спецдорремстрой».

Почётный знак «За заслуги перед городом» вручен и Алле Высиканцевой, генеральному директору АО торгово-коммерческая фирма «Петропавловск».

Обращаясь к почетным жителям города, Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин отметил, что по доброй традиции в День города чествуют и тех, кто уже по праву носит звание «Почетного гражданина Петропавловска-Камчатского», и тех, кто пополнил этот почетный список.

В ходе торжественного мероприятия также традиционно юношам и девушкам, достигшим 14 лет, были вручены паспорта.

Программу продолжили выступления творческих коллективов и солистов.

Отметим, что в центре краевой столицы на площади у стелы Город воинской славы были организованы мероприятия в честь Дня отца, который пришелся в этом году на 17 октября. Там прошла детская игровая программа «Папа рядом».

Праздничные программы также состоялись в этот день на Никольской сопке и в парках на ул. Кирдищева и ул. Индустриальная.

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