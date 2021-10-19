​К Новому году на Камчатке вырубят почти три тысячи елей

Агентство лесного хозяйства открыло аукцион на заготовку новогодних деревьев, победители смогут заготовить 2 950 новогодних елей и деревьев других хвойных пород.

«Для заготовки новогодних деревьев определены Атласовское, Быстринское, Елизовское и Ключевское лесничества. Заготовка новогодних елей будет проводиться с момента заключения договора с победителями аукциона по 31 декабря. Право на рубку елей, а также на их дальнейшую реализацию имеют предприниматели и юридические лица, которые выиграют торги. Аукцион проходит на электронной площадке «РТС-тендер», – рассказали представители агентства лесного хозяйства Камчатского края.

Предпринимателям для участия в аукционе необходимо иметь электронную подпись и аккредитацию на данной электронной площадке.

Информация, а также документация по аукционным единицам размещена на сайте правительства Камчатского края (kamgov.ru) и на площадке электронных торгов (rts-tender.ru).

Напомним, рубить деревья самостоятельно, «партизанским» способом, запрещено. В зависимости от размера ущерба лесному фонду за заготовку елей гражданам грозит административная или даже уголовная ответственность.