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Замедлить развитие варикоза можно с помощью упражнений – врачи

15:25
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Замедлить развитие варикоза можно с помощью упражнений – врачи

Главный способ замедлить развитие варикоза — увеличить тонус мышц нижних конечностей и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы в целом, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Тяжесть и отёчность в ногах, лёгкая рыхлость кожи — это первые симптомы варикоза или хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Если заметили у себя эти признаки — не расстраивайтесь, а введите в свою жизнь комплекс из трех упражнений, которые можно делать дома», – рассказали в Центре.

Первое упражнение: исходное положение — лёжа на кровати или на полу. Перевернитесь на живот. Положите руки под голову, чтобы было удобнее лежать. Далее — поочерёдно сгибайте правую и левую ногу в коленях. Повторите несколько раз.

Второе упражнение: исходное положение — сидя на кровати или на полу. Вытяните ноги перед собой и потяните кончики пальцев к себе, а затем от себя. Повторяйте это простое действие несколько раз, пока не почувствуете усталость в голенях.

Третье упражнение: исходное положение — лёжа на спине. Разведите руки в стороны. На вдохе подтяните колени к груди и обхватите их руками. На выдохе приподнимите голову и подтяните к коленям. Повторите упражнение несколько раз.

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