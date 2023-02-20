Частный дом сгорел в Елизове

Специалисты выясняют причины пожара в частном доме в городе Елизово, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Дом размером 10 на 10 метров на ул. Мячина горел в воскресенье утром. Пламя тушили боевые расчеты седьмой пожарно-спасательной части и пожарной части № 8 КГКУ «ЦОД» – 22 человека на четырёх автоцистернах. С огнем они справились за три часа.

«В результате пожара повреждены конструкции крыши и стен на площади 15 квадратных метров», – сказали в МЧС.

Там подчеркнули, что в этом пожаре никто из людей не пострадал.