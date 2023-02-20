Прокуратура обязала администрацию расселить аварийный дом в столице Камчатки

Прокуратура Петропавловска-Камчатского в судебном порядке понудила муниципалитет расселить аварийный дом № 28 по улице Индустриальная. Проживание в здании опасно для людей, сообщает краевая прокуратура.

«Прокуратура направила административное исковое заявление о возложении обязанности на муниципалитет установить разумный срок расселения, не превышающий 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу», – рассказали в прокуратуре.

Там пояснили, что общий физический износ дома составляет 66,2%. Поэтому его дальнейшая эксплуатация угрожает жизни и здоровью проживающих в нем жильцов.

Судебный акт в законную силу не вступил. Его фактическое исполнение на контроле прокуратуры.