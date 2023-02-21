Читайте нас в социальных сетях:
21 Февраля, вторник
Облачно со снегопадом
ночью -11°C
днем -4°C
ветер 3.1 м/с
Завтра, 22 Февраля
Облачно со снегопадом
-12 ... -3°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Владимир Путин обратится сегодня с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин обратится сегодня с посланием Федеральному собранию

09:25
51
Владимир Путин обратится сегодня с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля, это состоится в Гостином дворе.

Послание российского лидера покажут на федеральных каналах во вторник в 12:00 мск (21:00 по камчатскому времени). Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Ожидается, что глава государства в своей речи сделает акцент на текущей ситуации, в том числе на темах, связанных с проведением специальной военной операции, экономикой, социальными проблемами.

Предыдущее послание Путина парламенту было оглашено в апреле 2021 года. Как пояснял глава государства, в 2022 году этого мероприятия не было из-за того, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». При этом важные тезисы были отражены в других выступлениях.

президент россиивладимир путинпосланиефедеральное собрание

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Принято обращение Федерального Собрания к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории
​Ирина Яровая инициировала федеральный семинар по вопросам установления инвалидности детям с ДЦП
Владимир Солодов проведёт прямой эфир 31 декабря
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей края с наступающим Новым годом
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.