Владимир Путин обратится сегодня с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля, это состоится в Гостином дворе.

Послание российского лидера покажут на федеральных каналах во вторник в 12:00 мск (21:00 по камчатскому времени). Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Ожидается, что глава государства в своей речи сделает акцент на текущей ситуации, в том числе на темах, связанных с проведением специальной военной операции, экономикой, социальными проблемами.

Предыдущее послание Путина парламенту было оглашено в апреле 2021 года. Как пояснял глава государства, в 2022 году этого мероприятия не было из-за того, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». При этом важные тезисы были отражены в других выступлениях.