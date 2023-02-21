Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК появится в РФ – Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить в России программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной.

«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Предлагаю запустить спецпрограмму льготного жилья для работников ОПК. Ставка аренды будет значительно ниже рыночной. Часть оплаты возьмет на себя государство», — сказал Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию.

Президент поручил начать строительство немедленно.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.



Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.