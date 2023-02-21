Читайте нас в социальных сетях:
21 Февраля, вторник
Облачно со снегопадом
ночью -11°C
днем -4°C
ветер 3.1 м/с
Завтра, 22 Февраля
Облачно со снегопадом
-12 ... -3°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК появится в РФ – Путин

Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК появится в РФ – Путин

21:45
46
Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК появится в РФ – Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить в России программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной.

«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Предлагаю запустить спецпрограмму льготного жилья для работников ОПК. Ставка аренды будет значительно ниже рыночной. Часть оплаты возьмет на себя государство», — сказал Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию.

Президент поручил начать строительство немедленно.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Петропавловск-Камчатский: программа новогодних праздничных мероприятий
Губернатор Владимир Солодов поздравил сотрудников прокуратуры Камчатки с профессиональным праздником
Ирина Яровая поздравила сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Губернатор Камчатки поздравил сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.