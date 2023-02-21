Путин: в мире не должно быть деления на цивилизованные страны и другие

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире не должно существовать деления на так называемые цивилизованные страны и другие.

«Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные», - сказал Владимир Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.



Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.