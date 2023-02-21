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Путин поручил ввести отпуск для всех участников СВО

23:35
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Путин поручил ввести отпуск для всех участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести отпуск для всех участников СВО в размере 14 дней.

«Установить для мобилизованных и вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не меньше 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу», - сказал Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, трансляцию вели центральные телеканалы и радиостанции. Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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