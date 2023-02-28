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  4. Гало наблюдали жители Пенжинского района на Камчатке

Гало наблюдали жители Пенжинского района на Камчатке

11:50
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Гало наблюдали жители Пенжинского района на Камчатке

Гало наблюдали жители села Аянка Пенжинского района. Селяне сфотографировали необычное атмосферное явление, сообщает телеграм-канал «Камчатский Север».

«Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление, вызванное дисперсией света в кристаллах льда. Зимой оптическое явление можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности», – написали в паблике.

Там добавили, что гало опасно для зрения, так как преломленный в кристаллах льда солнечный свет слишком ярок для наших глаз. Поэтому наблюдать за этим явлением лучше всего в солнцезащитных очках.

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