Гало наблюдали жители Пенжинского района на Камчатке

Гало наблюдали жители села Аянка Пенжинского района. Селяне сфотографировали необычное атмосферное явление, сообщает телеграм-канал «Камчатский Север».

«Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление, вызванное дисперсией света в кристаллах льда. Зимой оптическое явление можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности», – написали в паблике.

Там добавили, что гало опасно для зрения, так как преломленный в кристаллах льда солнечный свет слишком ярок для наших глаз. Поэтому наблюдать за этим явлением лучше всего в солнцезащитных очках.