Камчатские врачи рассказали про этапы лечения наркомании

Лечение наркотической зависимости происходит в три этапа, первым из которых является детоксикация, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Первый этап – процесс детоксикации – это серьезный стресс для организма. Противопоказаниями для него являются реанимационное состояние, беременность, психические и неврологические расстройства», – рассказали в Центре.

Там отметили, что, к сожалению, после детоксикации многие зависимые сразу же возвращаются к наркотикам. Многие просто проходят детокс для того, чтобы поддержать организм, но продолжают искать очередную дозу. Детоксикация – это не лечение, а лишь возможность вывести продукты распада наркотиков, восстановить работу внутренних органов и успокоиться психологически.

«Для того чтобы избавиться от наркотиков раз и навсегда, потребуется длительное лечение. И начинается оно сразу после детоксикации», – считают медики.

Второй этап – это работа с психологом, трудо- и арт-терапия, занятия спортом и многое другое. За этот период наркоман должен найти корень проблем, пути их решения без наркотиков, понять, что его жизнь может быть лучше. Задача психолога – не просто рассказать о том, как наркотики портят жизнь. Поставить новые жизненные цели специалист поможет только в том случае, если наркоман сам захочет излечиться.

Для того чтобы подобрать правильную программу лечения, нужно провести полное психологическое обследование, понять первопричины болезни, выработать особую тактику. Длительность лечения зависит от физиологии, психологического состояния, стажа приема наркотиков и других факторов.

«При сильной мотивации лечение идет легче, а его сроки сокращаются. Кроме того, меняется самооценка. Работа психолога заключается в том, чтобы подготовить бывшего наркомана к социализации», – пояснили специалисты.

Третий этап – реабилитация: восстановление разрушенных связей в семье, устройство на работу, начало жизни вне клиники. Все это будет крайне сложным, если в семье нет поддержки. Медики рекомендуют по возможности перебраться семье в другой город, где нет старых связей и тяжелых воспоминаний.