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  4. Медицинский психолог побеседовала с жителями Камчатки об опасности наркотиков

Медицинский психолог побеседовала с жителями Камчатки об опасности наркотиков

17:00
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Медицинский психолог побеседовала с жителями Камчатки об опасности наркотиков

Беседу о наркотиках и опасности их употребления провела с трудящимися Камчатки медицинский психолог Камчатского краевого наркологического диспансера Евгения Юшкова, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Специалист рассказала аудитории о разрушительном действии психоактивных веществ на все органы и системы человеческого организма, а также о том, по каким признакам можно выявить наркозависимого человека», – рассказали в Центре.

Отвечая на вопросы, Евгения Юшкова особо отметила, что проблему, если она есть в семье, замалчивать нельзя, вылечить наркотическую зависимость без помощи специалиста зачастую бывает невозможно, и что большая часть успеха зависит от намерения самого пациента избавиться от этой болезни.

В беседе приняли участие представители 16 трудовых коллективов. Общая численность аудитории составила 120 человек.

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