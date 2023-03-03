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  4. Маршрут канатной дороги на камчатской горе Морозная сократили из-за чемпионата России

Маршрут канатной дороги на камчатской горе Морозная сократили из-за чемпионата России

11:00
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Маршрут канатной дороги на камчатской горе Морозная сократили из-за чемпионата России

С 4 по 21 марта на кресельной канатной дороге на горе Морозная в Елизовском районе можно будет подняться только до промежуточной станции, сообщили в спортшколе олимпийского резерва «Морозная».

В спортшколе пояснили, что такое ограничение вели для подготовки горнолыжной трассы №2 к проведению чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту.

«Подъем до верхней станции запрещен для всех посетителей. Для катания открыта только 5 и 6 трасса», – подчеркивается в сообщении.

При этом цена на кресельную канатную дорогу снижена до 80 рублей.

Также в спортшколе сообщили, что на горе Морозная из-за увеличения светового дня завершились вечерние катания.

Чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту пройдут на территории горнолыжного комплекса «Морозная» с 11 по 22 марта. В этом году в программу соревнований впервые включили скоростные дисциплины.

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