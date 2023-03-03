Более 60 пациентов с COVID-19 лежат в стационарах Камчатки

На Камчатке за минувшие сутки выявлено 32 новых случая COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус41.рф.

По данным на 3 марта, в больницах края лежат 62 человека, болеющих COVID-19 (7 госпитализаций за сутки), 24 из них больны ковидной пневмонией. В стационарах Камчатки из 105 ковидных коек свободными остались 43.

Общее количество случаев коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 45 тыс. 634. Выздоровели 44 тыс. 397 человек (18 за сутки). От COVID-19 на Камчатке погибли 629 пациентов.

Власти региона призывают людей соблюдать масочный режим в автобусах и вакцинироваться.