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  5. Глазами каюра: Анна Семашкина о девятом этапе гонки «Берингия – 2023» на Камчатке

Глазами каюра: Анна Семашкина о девятом этапе гонки «Берингия – 2023» на Камчатке

17:14
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Глазами каюра: Анна Семашкина о девятом этапе гонки «Берингия – 2023» на Камчатке

Своими впечатлениями о девятом этапе традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2023» «Воямполка – р. Кахтана» с корреспондентом ИА «Камчатка» поделилась единственная участница гонки Анна Семашкина. Длина этапа составила 55 километров

«Трасса в этот раз была проложена вдоль дороги. Собаки постоянно норовили выскочить на неё. Я справилась благодаря Алексею Попову. Он помог выехать на нужную шахму. А так – нормальная трасса, было много пухляка. Но мы увидели табун оленей по дороге и впечатления мне перекрыли все негативные эмоции», – рассказала Анна Семашкина.

Семь из девяти стартовавших каюров продолжают участие в гонке «Берингия – 2023»

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